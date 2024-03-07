Минобороны РФ: ВСУ за сутки потеряли до 820 человек
За сутки ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.
Украинские войска за сутки потеряли до 820 человек. Об этом сообщается в сводке Минобороны России.
Также ВС РФ улучшили положение по переднему краю на купянском и южно-донецком направлениях и заняли более выгодные позиции на донецком, авдеевском и херсонском направлениях.
За сутки ВС РФ уничтожили четыре склада боеприпасов ВСУ.
ПВО РФ за сутки сбила шесть реактивных снарядов HIMARS и управляемую авиационную бомбу AASM Hammer.