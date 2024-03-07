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Малков поздравил рязанок с наступающим 8 марта
Как отметил губернатор, женщина — это основа семьи, а семья — сила нашей страны.

В четверг, 7 марта, в филармонии собрались рязанки разных сфер деятельности: учителя, заслуженные горожане, курсанты, жены и матери участников СВО, общественные деятели. Павел Малков поздравил их с предстоящим праздником.

Как отметил губернатор, женщина — это основа семьи, а семья — сила нашей страны.

«Спасибо нашим мамам, женам, бабушкам, сестрам и дочерям за то, что они есть. Вот президент в своем послании сказал, что большая семья должна стать новой философией жизни общества, ориентиром всей государственной стратегии. Одновременно было принято решение о запуске большого многонационального проекта „Семья“. Это огромные возможности для семей с детьми, а для нас, регионального правительства, это призыв к действию. Будем развивать все эти новые возможности на территории Рязанской области. Поздравляю вас с наступающим праздником! Мы вами очень дорожим, любим и ценим», — подчеркнул Малков.

Кроме того, в своем поздравлении губернатор выразил особую благодарность тем, кто воспитал героев, защитников родины, которые «отстаивают жизнь каждого человека и суверенитет страны».

Малков наградил благодарностью президента, знаками губернатора, почетными грамотами, благодарностями и памятными знаками рязанок.

После речи губернатора перед гостями выступил Рязанский губернаторский симфонический оркестр и победитель «Голос-2013» Сергей Волчков.