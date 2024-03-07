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Кириенко рассказал о бразильянке, которой помогли в Рязани
Иностранка ехала на Всемирный фестиваль молодежи.

Бразильянке, ехавшей на Всемирный молодежный фестиваль, помогли в Рязани. Об этом заявил первый замруководителя Администрации президента Сергей Кириенко, пишет NEWS.ru.

По словам политика, иностранку пугали перед поездкой и просили «не выходить за периметр».

«Она заболела по дороге, с высокой температурой ей пришлось сойти с поезда в Рязани. Она с восторгом рассказывала, что ее тут же подхватили волонтеры, врачи оказали помощь, обеспечили питанием и теплой одеждой», — сказал Кириенко.

РЖД обеспечили бразильянку, не говорящую по-русски, билетами на несколько стыковочных поездов. По мнению Кириенко, России стоит продолжать работать с иностранцами, несмотря на западную антироссийскую пропаганду