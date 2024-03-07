Из России выдворили четверых иностранцев, живших в Рязанской области

Об этом сообщила региональная полиция.

Четверых иностранцев, находившихся в Центре временного содержания иностранных граждан УМВД России по Рязанской области, выдворили из страны. Об этом сообщило пресс-служба региональной полиции.

Ранее правоохранители выяснили, что мужчины живут в области с с нарушением правил въезда либо режима пребывания в РФ. В результате суды решили выдворить из страны двух граждан Узбекистана, одного гражданина Таджикистана и одного гражданина Киргизии.

Последнее время мигранты жили в ЦВСИГ УМВД. «В сопровождении судебных приставов иностранцы выехали в аэропорт „Домодедово“, после чего они за свой счет вылетели в страны гражданской принадлежности», — сообщили в ведомстве.

Согласно законодательству, им запрещен въезд в Россию на срок от пяти до десяти лет.