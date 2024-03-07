Февраль-2024 стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений

Отмечается, что средняя температура составила +13,54, это на 0,12 градуса выше прежнего рекордного показателя, который был зафиксирован в 2016 году.

Февраль-2024 стал самым теплым на планете за всю историю наблюдений. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на европейских метеорологов.

Отмечается, что средняя температура составила +13,54, это на 0,12 градуса выше прежнего рекордного показателя, который был зафиксирован в 2016 году.