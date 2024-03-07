ЕР организует акцию «Твоя весна» для жен, матерей и дочерей участников спецоперации

Как сообщает сайт ER.ru, «Единая Россия» и «Молодая Гвардия» организуют к 8 марта поздравления для жительниц регионов, многодетных мам, матерей, жен и дочерей бойцов СВО, женщин-медиков и военнослужащих, ветеранов, участниц волонтерских миссий партии.

«Невозможно представить ни одну сферу жизни, в которой бы ни участвовали наши женщины. „Единая Россия“ здесь не исключение. Растет представительство женщин среди секретарей первичных отделений партии, волонтеров, депутатов разного уровня. На хрупких женских плечах держится многое в нашей стране. И в партии. За это огромное им человеческое спасибо. За заботу, чуткость и неравнодушие», — отметил в преддверии праздника секретарь Генсовета партии Андрей Турчак.

В штабах общественной поддержки, которые партия открыла в 77 регионах, пройдет акция «Твоя весна». Для жен, матерей и дочерей военнослужащих проведут творческие занятия, психологические тренинги и профессиональные фотосессии.

Кроме того, будут работать фотовыставки «Героини тыла», посвященные женщинам-волонтерам.

Также «Единая Россия» проводит «Неделю женского здоровья» — это серия консультаций, лекций и тренировок в рамках всероссийского зимнего марафона «Сила России».

На улицах городов активисты партии и МГЕР будут дарить женщинам цветы и открытки.

Также молодогвардейцы вручат цветы и подарки проводницам поездов дальнего следования, которые в праздник отправятся с Казанского, Ленинградского и Ярославского вокзалов Москвы.

«Рязанское региональное отделение партии „Единая Россия“ с большим вниманием относится к таким праздникам, как Международный женский день. Особенно сейчас, когда наши женщины как никогда нуждаются в поддержке и заботе. В этом году мы с нашими волонтерами передадим подарки женщинам-медикам, работающим в госпитале Луганска. Проведем мастер-классы для жен участников СВО по изготовлению весенних букетов, адресно поздравим матерей и жен участников специальной военной операции, многодетных мам. И, конечно, запустим в регионе сетевую акцию #СпасибоНашимМамам, в рамках которой каждый сможет рассказать о самой главной женщине в своей жизни», — рассказала руководитель регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Юлия Феоктистова.