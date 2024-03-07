Дочь рязанского министра финансов назначили аудитором Контрольно-счетной палаты

28 февраля решением Рязанской областной думы Ирина Герасимова была назначена аудитором региональной Контрольно-счетной палаты. По областному закону о КСП, ее кандидатуру внес губернатор Павел Малков.

Дочь рязанского министра финансов назначили аудитором Контрольно-счетной палаты. Об этом сообщает «Новая газета».

28 февраля решением Рязанской областной думы Ирина Герасимова была назначена аудитором региональной Контрольно-счетной палаты. По областному закону о КСП, ее кандидатуру внес губернатор Павел Малков.

По данным издания, Ирина Герасимова является дочерью министра финансов Рязанской области Марины Наумовой.

Герасимова кончила РГУ имени Есенина, получив два образования: учителя информатики и английского языка и экономическое. Работала диспетчером в «РЗЖБИ-2», затем экономистом на комбинате по переработке вторичных ресурсов «Сплав». После работала казначеем в областном казначействе. Последние несколько лет занимала должность финансового директора ООО «Рязанский центр стоматологической имплантации».