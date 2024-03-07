Bloomberg: США выделят 200 млн долларов для помощи Киеву

Эти деньги могут быть направлены на закупку вооружений и снарядов.

Белый дом рассматривает возможность привлечь 200 миллионов долларов из средств Пентагона на помощь Украине, передает Bloomberg со ссылкой на источники. Об этом пишет РЕН.ТВ.

По данным агентства, эти деньги могут быть направлены на закупку вооружений и снарядов. Окончательное решение еще не принято.

Эта инициатива показывает яростные усилия, которые Белый дом предпринимает для поиска любой доступной киевскому режиму помощи.

«Возможное финансирование ничтожно мало по сравнению с более чем 61 миллиардом долларов помощи Украине, которую президент Джо Байден попросил санкционировать конгресс», — говорится в публикации.