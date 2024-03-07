36-летнего рязанца осудили за повторное пьяное вождение

Приговор вступил в законную силу.

36-летнего рязанца осудили за повторное пьяное вождение. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Установлено, что в апреле 2023 года осужденный, будучи лишенным права управления транспортными средствами и находясь в состоянии алкогольного опьянения, вновь сел за руль автомобиля. Однако его действия были пресечены сотрудниками ДПС.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде обязательных работ на срок 100 часов с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами, сроком один год и семь месяцев.

Приговор вступил в законную силу.