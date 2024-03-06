Жители дома на Касимовском шоссе пожаловались на глубокую яму, из которой невозможно выехать

«Выехать самостоятельно из нее невозможно. Машины жителей ближайших домов теперь требуют ремонта, разбиваются бампера и так далее», — отметила рязанка.

Жители дома на Касимовском шоссе пожаловались на глубокую яму, из которой невозможно выехать. Об этом РЗН. Инфо сообщила читательница.

Женщина рассказала, что на Касимовском шоссе у дома № 57 образовалась глубокая яма, которую сложно объехать.

«Выехать самостоятельно из нее невозможно. Машины жителей ближайших домов теперь требуют ремонта, разбиваются бампера и так далее», — отметила рязанка.