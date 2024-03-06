Заседания по делу моральной компенсации в отношении Филимонова сделали закрытыми

Сын бывшего вице-губернатора отбывает наказание за смертельное ДТП.

Заседания по иску к сыну бывшего вице-губернатора Рязанской области Никиты Филимонова от семьи погибшего в ДТП мальчика сделали закрытым. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо из зала Октябрьского райсуда.

На судебном заседании, прошедшем в среду, 6 марта, Никита Филимонов не присутствовал. Его адвокат попросил закрыть процесс из-за рассмотрения медицинских документов подзащитного. Семья погибшего мальчика согласилась с ходатайством по той же причине — они не хотят, чтобы о состоянии здоровья их ребенка стало известно общественности.

Напомним, Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора Рязанской области. В марте 2020 года он сбил десятилетнего мальчика в Песочне, ребенок погиб. В конце 2022 года Никиту Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.