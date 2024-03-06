Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-3°
Чтв, 07
-4°
Птн, 08
-1°
ЦБ USD 90.34 -0.82 07/03
ЦБ EUR 98.2 -0.74 07/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
Вчера 11:49
1 447
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 276
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 180
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 240
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Заседания по делу моральной компенсации в отношении Филимонова сделали закрытыми
Сын бывшего вице-губернатора отбывает наказание за смертельное ДТП.

Заседания по иску к сыну бывшего вице-губернатора Рязанской области Никиты Филимонова от семьи погибшего в ДТП мальчика сделали закрытым. Об этом сообщил корреспондент РЗН. Инфо из зала Октябрьского райсуда.

На судебном заседании, прошедшем в среду, 6 марта, Никита Филимонов не присутствовал. Его адвокат попросил закрыть процесс из-за рассмотрения медицинских документов подзащитного. Семья погибшего мальчика согласилась с ходатайством по той же причине — они не хотят, чтобы о состоянии здоровья их ребенка стало известно общественности.

Напомним, Никита Филимонов — сын бывшего вице-губернатора Рязанской области. В марте 2020 года он сбил десятилетнего мальчика в Песочне, ребенок погиб. В конце 2022 года Никиту Филимонова приговорили к 2,5 годам колонии-поселения.