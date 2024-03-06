Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-4°
Чтв, 07
-4°
Птн, 08
ЦБ USD 90.34 -0.82 07/03
ЦБ EUR 98.2 -0.74 07/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
Вчера 11:49
1 355
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 205
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 117
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 173
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
Захарова: Россия не строила планов по нападению на НАТО
Она отметила, что Россия жестко ответит на любой вызов извне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия якобы никогда не строила планов напасть на кого бы то ни было, в том числе развязать войну с НАТО. Об этом пишет Life.

«У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, как НАТО закрепила в своих доктринах, что Россия — это прямая угроза западным странам. И поэтому альянс выстраивает политику в отношении Москвы с позиции агрессии и силы, считает дипломат. Также она отметила, что Россия жестко ответит на любой вызов извне.