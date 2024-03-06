Захарова: Россия не строила планов по нападению на НАТО

Она отметила, что Россия жестко ответит на любой вызов извне.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Россия якобы никогда не строила планов напасть на кого бы то ни было, в том числе развязать войну с НАТО. Об этом пишет Life.

«У России нет и никогда не было планов по нападению прямой, кривой агрессией, развязыванию конфликтов с кем бы то ни было, что касается НАТО, Вашингтона, Украины, кого угодно», — подчеркнула она.

Захарова напомнила, как НАТО закрепила в своих доктринах, что Россия — это прямая угроза западным странам. И поэтому альянс выстраивает политику в отношении Москвы с позиции агрессии и силы, считает дипломат. Также она отметила, что Россия жестко ответит на любой вызов извне.