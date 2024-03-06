WSJ: Зеленский отправил военных в Судан в ответ на помощь с оружием

Киев участвует во внутреннем конфликте в чужой стране.

Президент Украины Владимир Зеленский направил военных в Судан в 2023 году для участия в конфликте между вооруженными силами Судана, который возглавлял фактический лидер страны, командующий армией Абдель Фаттах аль-Бурхан. Об этом сообщает «АиФ» со ссылкой на The Wall Street Journal.

Согласно информации газеты, Украина отреагировала на просьбу Абдель Фаттах аль-Бурхана о помощи, так как он якобы снабжал Киев оружием с момента начала спецоперации.

Решение об отправке военных сопровождается серьезным политическим риском, а поддержка Украины со стороны Запада может быть не такой уверенной, как раньше.

Киев участвует во внутреннем конфликте в чужой стране. При этом Вашингтон обвиняет противоборствующие стороны в военных преступлениях.