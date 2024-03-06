ВС РФ поразили несколько групп ВСУ к северу от Соледара

Также расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении

ВС РФ поразили несколько групп ВСУ к северу от Соледара. Об этом сообщает Минобороны.

По данным ведомства, расчет 30-м автоматического гранатомета АГС-17 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поразил несколько групп ВСУ к северу от Соледара.

Также расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении. В результате были ликвидированы около 15 боевиков ВСУ.