ВС РФ поразили несколько групп ВСУ к северу от Соледара
Также расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении
ВС РФ поразили несколько групп ВСУ к северу от Соледара. Об этом сообщает Минобороны.
По данным ведомства, расчет 30-м автоматического гранатомета АГС-17 Тульского гвардейского воздушно-десантного соединения поразил несколько групп ВСУ к северу от Соледара.
Также расчет ПТРК «Фагот» уничтожил блиндаж ВСУ на Донецком направлении. В результате были ликвидированы около 15 боевиков ВСУ.