Во Владивостоке произошла драка между продавцами тюльпанов

Во Владивостоке произошла драка между продавцами тюльпанов. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Отмечается, что драка произошла из-за того, что мужчины не смогли «поделить» самую востребованную точку продаж в преддверии 8 Марта на улице Борисенко рядом с рынком.

Во время драки один из продавцов достал из машины травматический пистолет, но не воспользовался им.

На место вызвали полицию, но сотрудники не приехали на вызов.