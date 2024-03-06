В WhatsApp* появилась новая функция

Это редактор стикеров.

В WhatsApp* появилась новая функция. Об это сообщает портал WABetaInfo.

Отмечается, что в бета-версии приложения обнаружили редактор стикеров, который позволяет при открытии любого изображения конвертировать его в стикер.

Для этого достаточно открыть фотографию, нажать кнопку «Опции», которая выглядит как три вертикальные точки, после чего во всплывающем меню выбрать раздел «Создать стикер». Пользователю будет предложено сразу сохранить его или отредактировать, после чего можно отправлять в любом чате.

Такой подход сильно упростит и ускорит создание стикеров, считают эксперты WABetaInfo.

Дата релиза полноценной версии мессенджера на всех платформах с работающим редактором стикеров не сообщается.

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