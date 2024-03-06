В Вологодской области пьяный отец не дал дочери одеться и вывел ее из детского сада

В Вологодской области пьяный отец не дал дочери одеться и вывел ее раздетую из детского сада. Об этом сообщает пресс-служба регионального МВД.

В полицию Череповца обратились сотрудники дошкольного учреждения. Педагоги сообщили, что нетрезвый мужчина пришел в группу за ребенком, вывел ее на улицу без куртки и скрылся в неизвестном направлении.

Полицейские разыскали местного жителя. Он сообщил, что решил забрать ребенка из детсада и отвезти к бабушке, а одеть ее не успел, потому что очень торопился.

Девочку передали матери.