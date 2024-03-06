В Верховной раде рассказали, сколько украинцев смогут мобилизовать по новому закону

Депутат Верховной рады, член парламентского комитета по обороне Федор Вениславский заявил, что по новому закону Вооруженные силы Украины смогут мобилизовать «значительно меньше» 500 тысяч человек. Его слова приводит агентство Укринформ. Об этом пишет «Газета.RU».

"С учетом всех аспектов, про которые я говорил, она (численность военнослужащих — ред.) будет значительно меньше, чем озвучивал прежний главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный. Однако точные цифры я называть сейчас не буду, потому что это связано непосредственно с вопросами безопасности", — поделился он.