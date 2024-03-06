В Тыве при взрыве в котельной постарали 18 человек
18 человек пострадали при взрыве в центральной котельной в городе Шагонар в Тыве. Об этом сообщает Telegram-канал «112».
По данным канала, взрыв произошел в помещении подачи топлива. Разрушена лента для подачи угля и одна из стен здания.
Все пострадавшие госпитализированы с различными ожогами.
Глава Тувы Владислав Ховалыг также сообщил, что при взрыве без вести пропали три человека.
UPD: позже Ховалыг уточнил, что пропавших без вести нет, все работники смены установлены.