В Тверской области иностранца отправили в колонию за секс с несовершеннолетней

В Тверской области иностранца отправили в колонию за секс с несовершеннолетней. Об этом сообщили в пресс-службе Осташковского межрайонного суда.

Отмечается, что гражданин Республики Узбекистан, который не имеет в России ни регистрации, ни постоянного места жительства, вступил в сексуальную связь с несовершеннолетней девушкой.

Судом мигранту назначено наказание в виде лишения свободы на год в исправительной колонии-поселении.