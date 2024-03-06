В Ставропольском крае студенты поставили на колени сверстника и избили его

В Ставропольском крае студенты поставили сверстника на колени и избили его. Об этом сообщил Telegram-канал «Ставрополье. Главное».

Инцидент случился между учащимися Ипатовского многопрофильного техникума.

Минобразования начало проверку по факту случившегося. Сообщается, что с участниками инцидент работает психологическая служба. Кроме того, с родителями и педагогами была проведена работа по организации профилактических мероприятий со студентами.