В Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после езды по перилам

В Санкт-Петербурге пятиклассник попал в реанимацию после езды по перилам. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 11-летний мальчик учится в школе Курортного района. Во время перемены он решил добраться до столовой по перилам, но не удержался и упал в лестничный пролет.

Школьника в тяжелом состоянии увезли в больницу. Врачи диагностировали множество травм, в том числе: черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга, перелом лобной кости.

Известно, что семья мальчика многодетная. Мама и папа школьника воспитывают еще 5 детей.