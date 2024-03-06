В Рязанской области произошло ДТП со школьным автобусом

Пострадали три человека.

В Рыбновском районе легковушка влетела в школьный автобус. Об этом сообщили в пресс-службе региональной Госавтоинспекции.

ДТП случилось 5 марта на 10-м километре автодороги «Рыбное-Пальные-Пионерский-Большое Жоково». 44-летняя жительница Тульской области, управляя автомобилем LADA Granta врезалась в автобус «Паз», под управлением 68-летнего местного жителя.

В результате пассажиры легковушки, в возрасте 71 года, 44 и 50 лет получили травмы различной степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия устанавливаются.