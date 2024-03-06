В Рязанском музыкальном театре прошла репетиция мюзикла «Римские каникулы»

На пресс-подходе режиссер-постановщик Анастасия Русанова рассказала журналистам, что больше всего ей хотелось уделить внимание чувствам и личным историям героев.

Во вторник, 5 марта, в Рязанском музыкальном театре прошла репетиция премьеры мюзикла «Римские каникулы» Андрея Кротова.

На репетиции показали лишь кусочек мюзикла. В нем рассказывается о поездке юной принцессы небольшой европейской страны Анны в Рим. Дни ее расписаны по минутам: приемы, посещения фабрик, интервью. А девушке хочется свободы, она мечтает бродить по улицам города без всякого соблюдения этикета и просто наслаждаться жизнью. Поэтому Анна, тайно выбравшись из посольства, уходит гулять по ночному Риму и засыпает на набережной Тибра. Однако здесь ее случайно находит журналист Джо Брэдли. А вот, что он выберет — огромный гонорар за сенсацию или чувства к Анне — рязанцы смогут узнать на премьере мюзикла Андрея Кротова «Римские каникулы». Пройдет он в Рязанском музыкальном театре с 7 по 10 марта.

На пресс-подходе режиссер-постановщик Анастасия Русанова рассказала журналистам, что больше всего ей хотелось уделить внимание чувствам и личным историям героев. Поэтому за основу был взят фильм, а не книга.

«Главная мысль мюзикла — показать, что счастье в деталях и мелочах. За два часа зрители смогут остановиться во времени и прочувствовать, что счастье вокруг нас: в прогулках, горячем чае, человеке», — отметила Русанова.

Балетмейстер Софья Прилуцкая поделилась, что все движения героев мюзикла утонченные, а сцены и номера плавно перетекают друг из друга.

«В мюзикле есть ария у главной героини, которая полностью выстроена до миллиметра пальца, каждого перехода и поворота. Это все не импровизация и что-то значит, несет свою мысль», — поделилась Прилуцкая.

Художник Елена Селиванова отметила, что костюмы сделаны в стиле 50-х годов, но они также отображают и дизайнерский современный подход. Дирижер Сергей Кисс добавил, что в постановке очень много киньприемов, когда перед оркестром ставиться задача не только исполнять музыку, но и микшировать и реагировать на реплики героев.

«Сложно играть так, будто бы выкрутили ручку громкости. Нужно суметь не надоесть зрителю. А также нужно каждому члену оркестра найти в этой музыке для себя что-то новое в плане технологических и творческих задач, чтобы отразить стилистику самого спектакля», — заключил Кисс.

Напомним, балетмейстер рассказала о подготовке к мюзиклу «Римские каникулы».