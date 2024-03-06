В Рязанской области зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе

Результаты замеров направлены в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.

В Рязанской области зафиксировали превышение ПДК сероводорода в воздухе. Об этом сообщает региональное Миноприроды.

В ведомстве рассказали, что 4 марта во время отбора и анализа проб на мониторинговой точке в селе Городище в Рыбновском районе пе зафиксировали превышение ПДК сероводорода. Максимальный уровень концентрации составил 2,8 ПДКмр.

Результаты замеров направлены в рязанскую межрайонную природоохранную прокуратуру, управление Роспотребнадзора по Рязанской области и администрацию Рязани.