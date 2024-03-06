В Рязанской области осудили иностранца за приобретение психотропного вещества
Все произошло в городе Сасово на автостоянке.
В Рязанской области осудили иностранца за приобритение психотропного вещества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.
Осужденный, находясь на автостоянке в городе Сасово, у неустановленного лица приобрел для собственного потребления психотропное вещество массой 0,37 грамма.
При этом его преступные действия пресекли сотрудники полиции.
Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.