В Рязанской области осудили иностранца за приобретение психотропного вещества

Все произошло в городе Сасово на автостоянке.

В Рязанской области осудили иностранца за приобритение психотропного вещества. Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.

Осужденный, находясь на автостоянке в городе Сасово, у неустановленного лица приобрел для собственного потребления психотропное вещество массой 0,37 грамма.

При этом его преступные действия пресекли сотрудники полиции.

Суд признал его виновным и назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тысяч рублей.