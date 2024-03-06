В Рязанской области на ремонт региональных дорог выделили почти три миллиарда рублей

В Рязанской области объявили три тендера на работы по содержанию и приведению в нормативное состояние 25 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения.

В Рязанской области объявили три тендера на работы по содержанию и приведению в нормативное состояние 25 автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения. Соответствующую информацию разместили на сайте госзакупок.

Согласно документации, работы проведут на участках дорог в Путятинском, Рыбновском, Рязанском, Сараевском, Спасском, Шиловском, Ермишинском, Кадомском, Касимовском, Клепиковском, Пителинском, Сасовском, Чучковском, Шацком, Александро-Невском, Захаровском, Кораблинском, Михайловском, Милославском, Пронском, Ряжском, Сапожковском, Скопинском, Старожиловском и Ухоловском районах.

Подрядчик должен устранить выбоины, покрасить стойки знаков, барьерного ограждения, автопавильнов. Кроме того, заменить и установить знаки, сигнальные столбики, барьерные ограждения, автопавильоны, исправить неровности на дорогах и нанести разметку.

Также в списке указано, что подрядчик должен содержать наплавной мост, земляное полотно и водоотвод. Помимо этого нужно выполнить ремонт деформационных швов глубиной 110 и 150 миллиметров без замены металлической пластины на мосту, срубить кустарники, деревья. Также необходимо подсыпать и укрепить неукрепленные и заниженные обочины.

Кроме того, необходимо очистить дороги и обочины от снега и вывезти его, рассыпать противогололедный материал, очистить тротуары, дорожные знаки и отверстия труб от снега и льда.

Дирекция дорог Рязанской области выделила на первый тендер 982 миллиона 14 тысяч 716 рублей, на второй — 905 миллионов 106 тысяч 638 рублей, на третий — 996 миллионов 648 тысяч 579 рублей.

Выполнить работы должны до 31 марта 2025 года.