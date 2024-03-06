В рязанское СИЗО-1 пытались передать телефоны, спрятанные в обуви

По данному факту проводится проверка.

В рязанское СИЗО-1 пытались передать телефоны, спрятанные в обуви. Об этом сообщает УФСИН России по региону.

Отмечается, что при досмотре посылки, поступившей на имя одного из обвиняемых, были обнаружены и изъяты два сотовых телефона, сим-карта, USB-кабель. Средства связи были спрятаны внутри подошвы спортивных кроссовок. По данному факту проводится проверка, виновные лица будут привлечены к ответственности.

За передачу запрещенных предметов в СИЗО или колонию предусмотрена административная или уголовная ответственность.