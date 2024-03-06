В Рязанской области осудили жительницу Мордовии за кражу

Она полностью признала свою вину.

В Рязанской области осудили жительницу Мордовии за кражу. Об этом сообщает ИД «Пресса» со ссылкой на пресс-службу Сасовского районного суда.

Установлено, что 30 октября 2023 года, находясь в Сасове, женщина через окно проникла в один из домов. Там она похитила 11,5 тысяч рублей, после чего скрылась.

Суд учел смягчающие обстоятельства. Женщина активно помогала раскрыть преступление.

Она полностью признала свою вину, раскаялась в содеянном, не имеет судимостей.

Суд назначил наказание в виде одного года и шести месяцев лишения свободы условно с испытательным сроком на год.