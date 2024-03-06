В Рязани задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников

По предварительной информации, он по заданию зарубежных кураторов забирал у пенсионерок деньги и переводил их на счета, оставляя себе процент.

В Рязани задержали 22-летнего курьера телефонных мошенников. Об этом сообщили в пресс-службе регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 83-летняя и 84-летняя жительницы Милославского и Шацкого районов стали жертвами мошенников, работающих по схеме «Ваш родственник попал в беду». Пенсионерки передали 655 000 и 305 000 рублей некому молодому человеку.

Оперативники установили, что к пенсионеркам приезжал 22-летний неработающий рязанец.

Отмечается, что молодой человек ехал на такси из Тамбовской области, куда он выезжал, чтобы также забрать деньги у обманутой пенсионерки, и его маршрут пролегал через Шиловский район. Сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль, на котором передвигался рязанец, и задержали его.

По предварительной информации, он по заданию зарубежных кураторов забирал у пенсионерок деньги и переводил их на счета, оставляя себе процент.