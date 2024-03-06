В Рязани в 2023 году в Росстандарт поступило девять жалоб на АЗС

В Рязани в 2023 году в региональное управление Росстандарта поступило девять жалоб на АЗС. Об этом в среду, 6 марта, сообщил телеканал ГТРК «Ока».
Как рассказали в сюжете, три жалобы коснулись недолива и шесть — качества бензина. Помимо этого был случай, когда после заправки автомобиль эвакуировали в автосервис.
По словам корреспондента, поставщики, перевозчики и обслуживающий персонал могут подмешивать в бензин воду, керосин, растворители. Эти вещества наносят серьезный ущерб двигателю.
В сюжете также сообщили, что оценить качество бензина автомобилистам невозможно. Этим занимается Росстандарт. Однако внеплановые проверки заправок инспекторы могут проводить только по согласованию с прокуратурой.
Отмечается, что специалисты могут направить АЗС требование предоставить всю информацию о топливе. И если этого не будет сделано, то предприниматель получит штраф от 20 тысяч для юрлиц.
Росстандарт обратился в Генпрокуратуру с предложением разрешить проводить внеплановые проверки автозаправочных станций.