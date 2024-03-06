Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 06
-3°
Чтв, 07
-4°
Птн, 08
-1°
ЦБ USD 90.34 -0.82 07/03
ЦБ EUR 98.2 -0.74 07/03
Нал. USD 90.34 / 93 25/01 17:30
Нал. EUR 98.41 / 98.6 25/01 17:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Рязанские повара приготовили более 2000 блюд на ВФМ
Выступление команды Ассоциации Кулинаров Рязанского Кра...
Вчера 11:49
1 447
«Зеленый Сад» устроил для рязанских рыбаков соревнования по зимней рыб...
В соревновании участвовали девять команд от разных стро...
1 марта 11:25
3 275
Второе дыхание для агробизнеса. Цифровые технологии дарят новые возмож...
Одним из верных помощников российских аграриев, благода...
28 февраля 09:00
4 179
Кредит или факторинг: как рязанским предпринимателям увеличить рентабе...
Можно ли, не увеличивая долговую нагрузку, получить обо...
26 февраля 12:29
5 239
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Вся рязанская земля начинается с кремля
Новое
Интервью с министром здравоохранения Рязанской области Александром Пшенниковым
На языке стен. Топ-10 муралов, которые преобразили Рязань
Интервью вице-губернатора Артема Бранова
Рязанские Борки
Улицы Рязани
Все спецпроекты →
В Рязани в 2023 году в Росстандарт поступило девять жалоб на АЗС
По словам корреспондента, поставщики, перевозчики и обслуживающий персонал могут подмешивать в бензин воду, керосин, растворители.

В Рязани в 2023 году в региональное управление Росстандарта поступило девять жалоб на АЗС. Об этом в среду, 6 марта, сообщил телеканал ГТРК «Ока».

Как рассказали в сюжете, три жалобы коснулись недолива и шесть — качества бензина. Помимо этого был случай, когда после заправки автомобиль эвакуировали в автосервис.

По словам корреспондента, поставщики, перевозчики и обслуживающий персонал могут подмешивать в бензин воду, керосин, растворители. Эти вещества наносят серьезный ущерб двигателю.

В сюжете также сообщили, что оценить качество бензина автомобилистам невозможно. Этим занимается Росстандарт. Однако внеплановые проверки заправок инспекторы могут проводить только по согласованию с прокуратурой.

Отмечается, что специалисты могут направить АЗС требование предоставить всю информацию о топливе. И если этого не будет сделано, то предприниматель получит штраф от 20 тысяч для юрлиц.

Росстандарт обратился в Генпрокуратуру с предложением разрешить проводить внеплановые проверки автозаправочных станций.