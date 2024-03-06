В Рязани у пьяного мужчины украли телефон на улице Островского

Возбуждено уголовное дело.

В Рязани у пьяного мужчины украли телефон на улице Островского. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

В полиции рассказали, что 37-летний рязанец в состоянии алкогольного опьянения возвращался домой. На улице Островского к нему подошел незнакомец и попросил телефон для звонка. Мужчина откликнулся на просьбу и, разблокировав телефон, передал его прохожему. Тот взял телефон и сбежал.

Оперативники узнали, что с абонентского номера рязанца был совершен один звонок уже после ограбления. Полицейские установили, кому звонил похититель, и разыскали этого человека. Свидетель пояснил, что накануне ему звонил знакомый с чужого номера. Полицейские установили личность звонящего — 38-летний ранее судимый за незаконный оборот наркотиков рязанец. Оперативники разыскали и задержали злоумышленника.

Дознавателем в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.