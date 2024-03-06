В Рязани пожаловались на заброшенный дом на улице Фурманова

«Это и есть «Есенинская Русь», — пишет рязанец.

В Рязани пожаловались на заброшенный дом на улице Фурманова. Его фотографии выложили в Telegram-канале «аТипичная Рязань-2».

«В самом эпицентре жизнедеятельности города, около монастыря и школы располагается настоящий открытый притон. Вход в заброшенное, местами обгоревшее двухэтажное здание совершенно свободный. Там кипит своя жизнь, местные наркоманы ходят справлять в этот дом не только физиологическую, но и героиновую нужду. Это и есть «Есенинская Русь», — пишет автор поста.