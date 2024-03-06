В России замедлилось снижение рождаемости

Из-за материнского капитала на первого ребенка.

В России замедлилось снижение рождаемости благодаря материнскому капиталу на первого ребенка. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова, пишет РИА Новости.

«Было принято решение перенести основную сумму на первые рождения и оставить еще дополнительную сумму на вторые рождения. Здесь мы получили два эффекта. Первый — замедлилось снижение рождаемости. Второй — у нас продолжился рост третьих рождений», — сказала Голикова на просветительском марафоне Знание.Первые.