В России выросло число пожаров из-за неисправных обогревателей в 3,7 раза

В это число входят данные Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР.

В России в 2023 году число пожаров из-за неисправных обогревателей и их неправильной эксплуатации выросло в 3,7 раза, а смертей — почти в два раза, сообщили «Известия» со ссылкой на МЧС.

В прошлом году произошло 5,6 тысячи пожаров из-за неисправного электрического отопительного оборудования. Отмечается, что в это число входят данные Херсонской, Запорожской областей, ЛНР, ДНР.

«Число погибших в таких пожарах в прошлом году было почти в два раза больше, чем в предыдущем», — сообщили в МЧС.

Кроме этого, произошло 55 тысяч возгораний из-за нарушения правил пользования другим электрооборудованием. Это на три тысячи инцидентов меньше, чем в 2022 году. В таким Чп погибли около 1,8 тысячи человек — показатель сократился на 8%.