В России создали новые средства борьбы с беспилотниками

Они проходят испытания.

Концерн воздушно-космической обороны «Алмаз-Антей»" создал новые средства борьбы с беспилотниками, сейчас они проходят испытания. Об этом сообщили в Telegram-канале Минобороны России.

«Генеральный директор ПАО «НПО «Алмаз» Геннадий Бендерский доложил Сергею Шойгу, что на предприятии созданы новые средства борьбы с БПЛА, которые в настоящее время проходят заводские испытания», — говорится в посте.

Кроме того, министр обороны России Сергей Шойгу на селекторном совещании заявил, что изготовление опытного образца нового военно-транспортного самолета Ил-212 запланировано на конец 2026 года.