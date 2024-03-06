В России подорожали шоколадные конфеты

Рост цен на конфеты связан с повышением цен на сырье для шоколадных фабрик.

В России подорожал шоколад и шоколадные изделия. Об этом сообщила «Российская газета» со ссылкой на ассоциацию «Руспродсоюз».

За год стоимость шоколадных конфет в рознице выросла на 3% и в январе 2024 года составила 866,8 рубля за килограмм. Средняя розничная цена на них начинается от 840,4 ₽/кг.

Рост цен на конфеты связан с повышением цен на сырье для шоколадных фабрик, которое является импортным

«Биржевые цены на какао сегодня превышают $7 тыс., что является рекордным показателем за несколько десятилетий. Какао составляет не менее 50% себестоимости шоколада, поэтому удорожание основного сырья с учетом других факторов может привести к дальнейшему росту цен на готовую продукцию», — рассказали в «Руспродсоюзе».