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В России хотят создать государственный маркетплейс
По задумке, на площадке представят только отечественные товары. Потребитель будет уверен, что у продукции есть сертификаты и она прошла все проверки.

В России высказали идею о создании государственного маркетплейса. Об этом пишет «Газета.Ru» со ссылкой на сенатора Ивана Абрамова.

По задумке, на площадке разместят только отечественные товары. Потребитель будет уверен, что у продукции есть сертификаты и она прошла все проверки.

«А самое главное, что вы, наверное, не 20% будете с продавца брать, например, а какую-то минимальную плату», — добавил он.

Также Абрамов отметил, что в стране есть «много» приличных государственных сервисов, например: «Почта России» или «Госуслуги».