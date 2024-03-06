В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки

Украинские войска за сутки потеряли до 1125 человек.

В Минобороны рассказали о потерях ВСУ за сутки. Об этом сообщили в ежедневной сводке ведомства.

Украинские войска за сутки потеряли до 1125 человек. ВС РФ улучшили тактическое положение на купянском и южно-донецком направлениях, заняли более выгодные рубежи на донецком и авдеевском.

Кроме того, Минобороны впервые сообщило о сбитии российской ПВО управляемой авиабомбы Hammer французского производства.

ПВО РФ за сутки сбила девять реактивных снарядов HIMARS.

Ранее российские военные подбили еще один танк Abrams.