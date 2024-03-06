В Ленобласти за двойное убийство задержали мужчину и женщину

В Ленобласти за двойное убийство задержали мужчину и женщину. Об этом сообщает 78.ru.

По данным издания, 5 марта слесарь обнаружил в подвале дома во Всеволожске два тела со следами насильственной смерти. Оперативникам удалось задержать 36-летнего мужчину и его 26-летнюю сообщницу.

Задержанные рассказали, что они выпивали в общей компании, но внезапно возник конфликт. Тогда они избили мужчину до смерти, а затем нанесли удары ножом женщине-оппоненту и скрылись с места.

Возбуждено уголовное дело по статье «убийство».