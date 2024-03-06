В Ленобласти мужчина несколько лет насиловал падчерицу
В Ленинградской области мужчина насиловал падчерицу с 2019 года. Об этом пишет РЕН ТВ.
В деревне Монделево Ленинградской области. На момент преступления девочке было 13 лет.
Кроме этого, с 2020 по 2022 годы мужчина ее развращал.
25 февраля насильника задержали. В отношении него возбудили дело по статьям «Половое сношение и иные действия сексуального характера с лицом, не достигшим шестнадцатилетнего возраста» и «Развратные действия». Также его арестовали.