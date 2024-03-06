В Красноярском крае в пожаре погибли женщина и ее двое детей

В Красноярском крае при пожаре погибли женщина и двое ее детей. Об этом сообщила « Фонтанка ».

Возгорание случилось в доме в деревне Елга.

По информации пресс-службы МЧС России, женщина оставила в доме одних трехлетнего сына и четырехлетнюю дочь. По предварительной версии, дети баловались спичками и случился пожар. Вернувшаяся мать увидела огонь, бросилась за детьми, однако не смогла выбраться.

Огонь спалил дом и надворные постройки. Площадь пожара — 100 квадратных метров. Его тушили 18 пожарных и восемь машин.