В Кирове председатель «Движения первых» несколько месяцев насиловал шестиклассницу

В Кирове председатель «Движения первых» несколько месяцев насиловал шестиклассницу. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным следствия, на протяжении нескольких месяцев в конце 2022 — начале 2023 года 25-летний мужчина насиловал 11-летнюю девочку на арендованной квартире в Кирове. В то время насильник занимал должность председателя отделения «Движение первых» в Мурашинском районе.

5 марта на мужчину возбудили уголовное дело по двум статьям — изнасилование и насильственные действия сексуального характера. Его задержали.