В Госдуму внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания
В среду, 6 марта, в Госдуму внесли законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации.
В Госдуму внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания. Об этом сообщает ТАСС.
В среду, 6 марта, в Госдуму внесли законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации.
Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в рамках проекта дела лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести в случае заключения контракта с ВС РФ будут приостановлены.