В Госдуму внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания

В среду, 6 марта, в Госдуму внесли законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации.

В Госдуму внесли проект об освобождении контрактников от уголовного наказания. Об этом сообщает ТАСС.

В среду, 6 марта, в Госдуму внесли законопроект о механизме освобождения от уголовного наказания лиц, заключивших контракт о военной службе в период спецоперации.

Председатель комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Павел Крашенинников пояснил, что в рамках проекта дела лиц, отбывающих наказание за преступления небольшой и средней тяжести в случае заключения контракта с ВС РФ будут приостановлены.