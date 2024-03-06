В Екатеринбурге задержали одного из организаторов нарколабораторий в Рязанской области

Ему грозит от 15 лет до пожизненного срока лишения свободы.

В Екатеринбурге задержали одного из организаторов нарколабораторий в Рязанской области. Об этом сообщает ВГТРК «Ока» со ссылкой на ФСБ.

Всего в регионе злоумышленники открыли два цеха по производству запрещенных веществ.

Изъяли около 50 килограммов мефедрона, более тонны веществ для изготовления наркотиков, специальное оборудование и химические реагенты.

Один из участников банды несколько месяцев скрывался. Сейчас он заключен под стражу.

Мужчина обвиняется в совершении трех преступлений. Ему грозит от 15 лет до пожизненного срока лишения свободы.