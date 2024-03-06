Стало известно, когда Швеция вступит в НАТО

Флаг скандинавской страны над штаб-квартирой альянса поднимут 11 марта.

Швеция официально станет членом НАТО 11 марта. Об этом сообщил телеканал TV4.

По данным телеканала, в этот день над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе поднимут флаг Швеции. Отмечается, что присутствовать будут премьер-министр Швеции Ульф Кристерссон, главнокомандующий вооруженными силами Швеции Микаэль Бюден и ряд других политиков.

Во вторник, 5 марта, президент Венгрии подписал ратификацию соглашения о вступлении скандинавской страны в альянс.

Напомним, Швеция и Финляндия подали заявку на вступление в НАТО в мае 2022 года. Финляндия стала 31-м членом альянса в апреле 2023 года.