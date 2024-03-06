Совфед одобрил проект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов

Отмечается, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие документа.

Законопроект о запрете рекламы на информационных ресурсах иноагентов прошел одобрение в Совфеде. Об этом стало известно по итогам голосования на пленарном заседании верхней палаты парламента.

Документ был внесен в Госдуму 395 депутатами. Он предусматривает внесение поправок в закон «О рекламе», «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием» и «О средствах массовой информации».

Проект призван запретить пиар иноагентов и их порталов на информационных ресурсах. Ответственность за нарушение требований будут нести как рекламодатель, так и распространитель.

Отмечается, что цитирование в СМИ материалов иноагентов не подпадает под действие документа.

Согласно поправкам, нарушением будут считаться только публикации рекламного характера, размещенные для увеличения аудитории подобных ресурсов.