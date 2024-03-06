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С начала 2024 года более 500 рязанцев заключили контракт с Минобороны

С начала 2024 года более 500 рязанцев заключили контракт с Минобороны. Об этом сообщает ТКР.

За два месяца более 500 добровольцев заключили контракт с Министерством обороны в Рязанской области.

«Если говорить о социальном портрете — это мужчина около 40 лет, семьянин, со средним профессиональным образованием, который твердо определился со своими решением — защищать Родину. Многие приходят, чтобы заключить контракт повторно, кто-то из-за того, что за ленточкой находится член семьи или близкий друг», — рассказали в сюжете.