Рязанские компании в 2024 году поучаствуют в 33 международных выставках

6 марта состоялось очередное заседание Экспортного совета Рязанской области.

6 марта состоялось очередное заседание Экспортного совета Рязанской области под председательством заместителя председателя правительства региона Юлии Шваковой. Также в заседании принял участие руководитель проекта по развитию регионального бизнеса Российского экспортного центра, куратор Рязанской области Денис Бадекин.

Темами заседания стали план международных мероприятий и изменение их формата на текущий год, продвижение мер господдержки экспортеров.

Директор регионального Агентства развития бизнеса Александр Уланов отметил, что содействие участию в международных мероприятиях зарекомендовало себя как очень эффективный формат поддержки. Несмотря на то, что Рязанский центр экспорта входит в число лучших по стране, постоянно совершенствует механизмы поддержки региональных компаний, находит для них новые рынки сбыта и партнеров. В 2024 году рязанские компании примут участие в 33 международных выставках, что больше в 1,5 раза по сравнению с 2022 годом. Это наиболее востребованный бизнесом формат, который дает возможность прямого диалога с покупателями, заключения контрактов и конечных сделок.

Что касается бизнес-миссий, то регион сохраняет динамику ― в новом году рязанская делегация посетит шесть стран. Разница с прошлым годом ― новые направления. Так, самый перспективный визит намечен в Китай и состоится в апреле. Новый формат деловых миссий, разработанный Рязанским центром экспорта, предусматривает повышение качества подготовки, вовлеченности самих компаний в организацию поездок и поиск партнеров.

В числе международных мероприятий региона, которые пройдут с участием иностранных гостей, — форумы «Здоровая независимость», «ПРОбизнес», Дни международного бизнеса.