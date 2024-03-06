Рязанская прокуратура нашла нарушения в использовании объектов электроэнергетики

В ряде населенных пунктов объекты электроэнергетики использовали с нарушением правил технической эксплуатации электрических станций.

Прокуратура Спасского района и специалисты Приокского управления Ростехнадзора нашли нарушения в соблюдении требований закона в сфере электроэнергетики на территории района. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

В ряде населенных пунктов объекты электроэнергетики использовали с нарушением правил технической эксплуатации электрических станций: у них отсутствовала температурная отметка, запирающиеся устройства на дверях, знаки безопасности, не было древесно-кустарниковой растительности и другие нарушения.

В отношении руководителя предприятия внесли представление, в отношении должностного лица возбуждено дело об административном правонарушении по статье 9.11 КоАП. Материалы находятся на рассмотрении в Ростехнадзоре.